Filistin Sağlık Bakanlığı: Filistin, Kovid-19 salgınında 4. dalganın eşiğinde

Filistin Sağlık Bakanlığı, işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hızla yayıldığını ve 4. dalganın eşiğine gelindiğini açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hızla yayıldığını ve 4. dalganın eşiğine gelindiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Kemal eş-Şahra, Filistin resmi radyo kanalı "Filistin'in Sesi"ne yaptığı açıklamada, son haftalarda Kovid-19 vakalarında hızlı artış olduğunu belirtti.

Şahra, özellikle son iki haftadır işgal altındaki Batı Şeria'nın tümünde virüsün hızla yayıldığını, 4. dalganın eşiğine gelindiğini ve Kovid-19'un Delta varyantına ait 50 vaka tespit edildiğini dile getirdi.

Filistin vatandaşlarının Kovid-19 testi yaptırmakta isteksiz olduğunu ve bu nedenle Sağlık Bakanlığının yayımladığı günlük rakamların sahadaki vaka sayısını tam olarak yansıtmadığını kaydeden Şakra, tüm Filistinlilere aşı olmaları çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Filistin topraklarında virüs nedeniyle toplam 3 bin 851 kişi hayatını kaybetti, 344 bin 166 kişi enfekte oldu, 338 bin 714 kişi de sağlığına kavuştu.

Batı Şeria ve Gazze'de 552 bin 692 kişi aşının ilk dozunu 394 bin 413 kişi de ikinci dozunu yaptırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz