Filistin Sağlık Bakanlığı bir otelin çalışanlarında koronavirüs şüphesiyle Batı Şeria'da olağanüstü...
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Filistin Sağlık Bakanlığı bir otelin çalışanlarında koronavirüs şüphesiyle Batı Şeria'da olağanüstü...

Filistin Sağlık Bakanlığı bir otelin çalışanlarında koronavirüs şüphesiyle Batı Şeria'da olağanüstü hal ilan etti.

05.03.2020 12:40 | Son Güncelleme: 05.03.2020 12:40
Filistin Sağlık Bakanlığı bir otelin çalışanlarında koronavirüs şüphesiyle Batı Şeria'da olağanüstü...

bir otelin çalışanlarında koronavirüs şüphesiyle 'da olağanüstü hal ilan etti.

Kaynak: AA

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