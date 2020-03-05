Filistin Sağlık Bakanlığı bir otelin çalışanlarında koronavirüs şüphesiyle Batı Şeria'da olağanüstü...
Filistin Sağlık Bakanlığı bir otelin çalışanlarında koronavirüs şüphesiyle Batı Şeria'da olağanüstü hal ilan etti.
05.03.2020 12:40 | Son Güncelleme: 05.03.2020 12:40
Filistin Sağlık Bakanlığı bir otelin çalışanlarında koronavirüs şüphesiyle Batı Şeria'da olağanüstü hal ilan etti.
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Kaynak: AA