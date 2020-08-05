Filistin Radyo ve Televizyon binasına Lübnan bayrağı yansıtıldı
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Filistin Radyo ve Televizyon binasına Lübnan bayrağı yansıtıldı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamanın ardından işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Filistin Radyo ve Televizyon binasının dış cephesine Lübnan bayrağı yansıtılarak, "Filistin'den Lübnan'a, kalplerimiz sizinle" notu düşüldü.

Filistin Radyo ve Televizyon binasına Lübnan bayrağı yansıtıldı
05.08.2020 22:02 | Son Güncelleme: 05.08.2020 22:07

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamanın ardından işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Filistin Radyo ve Televizyon binasının dış cephesine Lübnan bayrağı yansıtılarak, "Filistin'den Lübnan'a, kalplerimiz sizinle" notu düşüldü.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen ve 135 kişinin hayatını kaybettiği şiddetli patlamanın ardından işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Filistin Radyo ve Televizyon binasının bir duvarına Lübnan bayrağı yansıtıldı. Bayrağın yanına, "Filistin'den Lübnan'a, kalplerimiz sizinle" notu düşüldü. Filistinli yetkililer, Lübnan ile dayanışma içinde olduklarını ifade ederek Filistin'in Lübnan halkına yardıma hazır olduğunu belirtti. - BATI ŞERİA

Kaynak: İHA

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