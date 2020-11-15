Filistin: "Pompeo'nun İsrail yerleşim yerlerine ziyareti Filistin halkı ve liderliği için bir provokasyondur"
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Filistin: "Pompeo'nun İsrail yerleşim yerlerine ziyareti Filistin halkı ve liderliği için bir provokasyondur"

15.11.2020 23:58 | Son Güncelleme: 16.11.2020 00:03
Filistin:

Filistin, ABD Savunma Bakanı Mike Pompeo'nun işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan İsrail yerleşim yerlerini ziyaret etme kararının bir provokasyon olduğunu ifade etti.

Filistin, ABD Savunma Bakanı Mike Pompeo'nun işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan İsrail yerleşim yerlerini ziyaret etme kararının bir provokasyon olduğunu ifade etti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın sözcüsü Nabil Abu Rudeineh yaptığı açıklamada, ABD Savunma Bakanı Mike Pompeo'nun işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan İsrail yerleşim yerlerini ziyaret etme kararının Filistin halkı ve liderliği için bir provokasyon olduğunu söyledi. Abu Rudeineh, "İsrail, yerleşim yerlerinin genişletilmesi ve daha fazla Filistin toprağını ele geçirmek adına kendisine mümkün olan tüm desteği sağlayan mevcut ABD yönetiminin sınırsız desteğinden yararlanıyor. Pompeo'nun ziyareti ABD yönetiminin Filistin topraklarının işgalinde İsrail'in bir ortağı haline geldiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Bu ziyaretin ya da İsrail yerleşimlerine yönelik herhangi bir ABD desteğinin Filistin topraklarındaki yerleşim yerlerine meşruiyet vermeyeceğini belirten Sözcü Rudeineh, Filistin topraklarındaki işgalin sona ermeye mahkum olduğunu vurguladı. - KUDÜS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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