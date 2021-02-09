Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Turan Açıklaması

Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da haklı Filistin davasının her zaman yanında olmaya devam edeceğiz.

Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da haklı Filistin davasının her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Ne zaman ki başkenti Kudüs olan, egemen, bütünleşik, bağımsız bir Filistin devleti kurulana kadar." dedi.

Turan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık 1 yıl önce Filistin Ulusal Hükümeti ve Türkiye arasında bir serbest ticaret anlaşması imzalandığını ve anlaşmanın bu yıl TBMM gündemine geldikten sonra yürürlüğe girdiğini belirtti. Bunun Filistin ekonomisine bir nebzede olsa katkıda bulunduğunu aktaran Turan, anlaşmanın Türkiye ve Filistin arasında hurma ve balıkçılıkla ilgili olduğunu, 1000 ton hurma kotasının 3000 tona çıkarıldığını ifade etti.

Turan, anlaşmanın TBMM'de kabul edildiği 29 Ocak'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlık döneminde, Davos'ta dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'e zulümlerini haykırdığı günün yıl dönümü olduğunu anlattı.

İsrail'in Filistin'e yönelik zulüm politikalarının sürdüğünü aktaran Turan, Türkiye'nin Filistin davasının ve Filistin halkının yanında olduğunu, bundan sonra da olmaya devam edeceğini bildirdi. Turan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Filistin'in haklı davasını, Müslüman halkların vicdanı olarak savunmaya devam ettiğini dile getirdi. Her zaman Filistin davasının yanında olmaya devam edeceklerini anlatan Turan, "Bizim için Filistin halkına ve Filistin davasına yapılan en ufak katkı çok önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Siyasi partilerin yer yer ayrıştığı ve farklı düşündüğü konular olabileceğini ancak Filistin halkına destek konusunda 83 milyonun aynı noktada olduğuna inandığını vurgulayan Turan, siyasi partilerin de bu şekilde yaklaştığını bildirdi.

Turan, bundan da memnuniyet duyduğunu kaydederek "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da haklı Filistin davasının her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Ne zaman ki başkenti Kudüs olan, egemen, bütünleşik, bağımsız bir Filistin devleti kurulana kadar." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı