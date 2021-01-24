Filistin: Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlar Arap ve Müslümanların duygularını provoke ediyor
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Filistin: Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlar Arap ve Müslümanların duygularını provoke ediyor

24.01.2021 19:23 | Son Güncelleme: 24.01.2021 19:26
Filistin: Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlar Arap ve Müslümanların duygularını provoke ediyor

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın sınırları içinde yer alan Kubbetu's Sahra Camisi'ne düzenlediği baskının Arap ve Müslümanların duygularını provoke ettiğini belirtti.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın sınırları içinde yer alan Kubbetu's Sahra Camisi'ne düzenlediği baskının Arap ve Müslümanların duygularını provoke ettiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin sabah saatlerinde Kubbetu's Sahra Camisi'ne girerek restorasyonda çalışan işçileri gözaltına almakla tehdit etmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu baskının, El-Mervani Camisi'ndeki periyodik bakım çalışmalarının engellenmesinden bir gün sonra gerçekleştiği vurgulandı.

Mescid-i Aksa ve çevresine yönelik baskınların Arap ve Müslümanların duygularını provoke ettiği belirtilen açıklamada, "Mescid-i Aksa'nın karşı karşıya olduğu durum, bölgeyi dini çatışma alanına sürükleme çağrısıdır." ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) başta olmak üzere uluslararası kurumlara "Kudüs'te Müslüman ve Hristiyanlara ait kutsal mekanlara yönelik saldırılar karşısındaki sorumluluklarını yerine getirmeleri" çağrısında bulundu.

İsrail güçleri, bu sabah Kubbetu's Sahra Camisi'ne baskın düzenleyerek, ibadethanedeki mermer ve iç sütunların restorasyon çalışmalarını engellemiş ve burada çalışan işçileri gözaltına almakla tehdit etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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