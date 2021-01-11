Filistin Mescid-i Aksa çevresindeki İsrail kazılarının durdurulması için BM'ye çağrı yaptı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa çevresinde yaptığı kazıları durdurması için Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nden sorumluluk alarak müdahale etmesini talep etti.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa çevresinde yaptığı kazıları durdurması için Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nden sorumluluk alarak müdahale etmesini talep etti.

İslami Vakıflar İdaresi'nin, İsrail'in 1967 yılından beri işgal altında tuttuğu Mescid-i Aksa'nın el-Burak (Ağlama) Meydanı ve Meğaribe Kapısı yakınlarında kazılar yaptığını duyurmasından sonra Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in bölgeyi Yahudileştirme çabalarının bir parçası olan Mescid-i Aksa ve çevresinde yaptığı kazıları şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kazı çalışmalarının başka UNESCO olmak üzere BM kararlarının ihlali olduğu belirtilen açıklamada, kazılar bir "başkaldırı" olarak nitelendi.

Filistin Vakıflar İdaresi'nden dün yapılan açıklamada, İsrail makamlarının yaptığı kazılardan büyük endişe duyulduğu belirtilirken Mescid-i Aksa'nın batı duvarında yer alan Meğaribe Kapısı ve el-Burak Meydanı'nın İsrail'in Yahudileştirme çalışmalarına maruz kaldığı aktarılmıştı.

Ürdün'den dün yapılan açıklamada, İsrail'in uluslararası hukuka bağlı kalması ve Mescid-i Aksa'ya bağlı Burak Meydanı'ndaki kazı çalışmalarına derhal son vermesi istenmişti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dayfullah el-Fayiz, İsrail'in Kudüs'te kadim beldenin kimliğine dokunmayı durdurması ve doğallığında bir değişime gitmemesi çağrısında bulunmuştu.

İsrail, 1967'den bu yana Burak (Ağlama) Duvarı'nda kontrolü elinde bulunduruyor. Yahudiler, duvarın, Hazreti Süleyman'ın Kudüs'te yaptırdığı Beyt-ül-Makdis'ten kaldığına inanıyor. Ürdün Vakıflar Bakanlığına bağlı İslami Vakıflar İdaresi ise Batı Duvarı olarak da adlandırılan ve Burak Meydanı'nı da içine alan mekanı İslami vakıf alanı olarak kabul ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu