Filistin Merkez Konseyi Toplantısına Doğru

Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ), geçici sınırları, geçici çözümleri ve İsrail'i "Yahudi devleti" olarak kabul etmediği belirtildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, FKÖ Yürütme Komitesi, bugün düzenlenecek Filistin Merkez Konseyi toplantısı öncesi Ramallah'ta bir araya geldi.

Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın da katıldığı toplantının ardından yapılan açıklamada, uluslararası topluma, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulmasının teminatı için BM gözetiminde uluslararası bir konferans düzenlenmesi çağrısı yapıldı.

FKÖ'nün, geçici sınırları, geçici çözümleri ve İsrail'i "Yahudi devlet" olarak kabul etmediği belirtilen açıklamada ayrıca Filistin Merkez Konseyi toplantısıyla ilgili hazırlıkların da görüşüldüğü kaydedildi.

Filistin Merkez Konseyinin, "Kudüs, Filistin'in ebedi başkenti" temasıyla düzenleyeceği toplantıda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararına verilecek cevaplarla İsrail'in Kudüs'e ve Filistinlilere yönelik ihlallerinin masaya yatırılması planlanıyor.

Hamas ve İslami Cihad Hareketi, toplantıya katılmayacaklarını duyurmuştu.