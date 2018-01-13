Filistin Merkez Konseyi Toplantısına Doğru

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), yarın yapılması planlanan Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Merkez Konseyi toplantısında alınacak kararların etkinliği ve uygulanabilirliği konusunda ciddi şüphelerin olduğunu bildirdi.

FHKC yöneticilerinden Ömer Şehade, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin Merkez Konseyinin 2015 yılı mart ayındaki toplantısında alınan kararları uygulamadığı için Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan hesap sorulacağını söyledi.

Şehade, "Abbas geçmiş kararları uygulamakla zorunlu tutulmadığı takdirde Filistin Merkez Konseyi toplantısında alınacak yeni kararların etkinliği konusunda büyük şüpheler var." dedi.

Bir önceki toplantıda Oslo Anlaşması ile ilişkinin tamamen kesilmesi, İsrail'in tanınmasının geri çekilmesi, güvenlik koordinasyonunun durdurulması gibi maddelerin bulunduğunu hatırlatan ve bunların uygulanmadığını dile getiren Şehade, bu nedenle Filistin Merkez Konseyi toplantısında alınacak kararların etkinliği ve uygulanabilirliği konusunda ciddi şüphelerin olduğunu anlattı.

Şehade ayrıca Hamas ve İslami Cihad Hareketi başta olmak üzere tüm siyasi güçlerin katılımına imkan tanımak için toplantının Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenmesi çağrısı yaptıklarını ancak yanıt alamadıklarını aktardı.

Gazze'deki İslami Cihad Hareketi, Filistin Merkez Konseyi toplantısını boykot edeceğini duyurmuştu.

İslami Cihad'dan yapılan açıklamada, toplantının Ramallah'ta yapılmasının boykot nedenlerinden biri olduğu ifade edilerek, bu toplantı yapılmadan önce diğer uzlaşı anlaşmalarında geçen maddelerin de uygulanmış olması gerektiği kaydedildi.

Filistin Merkez Konseyinin, "Kudüs, Filistin'in ebedi başkenti" temasıyla yarın düzenleyeceği toplantıda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararına verilecek yanıtlar ile İsrail'in Kudüs'e ve Filistinlilere yönelik ihlallerinin masaya yatırılması planlanıyor.

Konsey, son toplantısını 2015'te Ramallah'ta yapmıştı.