Filistin Merkez Konseyi toplantısı Ramallah'ta başladı - Haberler
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Filistin Merkez Konseyi toplantısı Ramallah'ta başladı

AA - Güncel
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Filistin Kurtuluş Örgütü Merkez Konseyi, Filistin yönetiminin geleceğini etkilemesi beklenen kararlar almak için 4 yıl aradan sonra ilk kez toplandı.

Filistin Kurtuluş Örgütü Merkez Konseyi, Filistin yönetiminin geleceğini etkilemesi beklenen kararlar almak için 4 yıl aradan sonra ilk kez toplandı. Toplantıda Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas konuşma yaptı. İki gün sürecek toplantıda Filistin Kurtuluş Örgütü'nün yürütme komitesinin genel sekreteri ve ulusal konsey başkanı seçilecek.

Filistin Merkez Konseyi toplantısı Ramallah'ta başladı

Filistin Merkez Konseyi toplantısı Ramallah'ta başladı

Filistin Merkez Konseyi toplantısı Ramallah'ta başladı

AA - Güncel

Mahmud Abbas, Filistin, Güncel, Haber

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