Filistin Merkez Konseyi toplantısı Ramallah'ta başladı
AA - Güncel
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Filistin Kurtuluş Örgütü Merkez Konseyi, Filistin yönetiminin geleceğini etkilemesi beklenen kararlar almak için 4 yıl aradan sonra ilk kez toplandı.
Filistin Kurtuluş Örgütü Merkez Konseyi, Filistin yönetiminin geleceğini etkilemesi beklenen kararlar almak için 4 yıl aradan sonra ilk kez toplandı. Toplantıda Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas konuşma yaptı. İki gün sürecek toplantıda Filistin Kurtuluş Örgütü'nün yürütme komitesinin genel sekreteri ve ulusal konsey başkanı seçilecek.