Filistin Merkez Konseyi toplantısı Ramallah'ta başladı

Filistin Kurtuluş Örgütü Merkez Konseyi, Filistin yönetiminin geleceğini etkilemesi beklenen kararlar almak için 4 yıl aradan sonra ilk kez toplandı. Toplantıda Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas konuşma yaptı. İki gün sürecek toplantıda Filistin Kurtuluş Örgütü'nün yürütme komitesinin genel sekreteri ve ulusal konsey başkanı seçilecek.