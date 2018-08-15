Filistin Merkez Konseyi Bu Gece Toplanacak

Filistin Merkez Konseyi bu gece Ramallah'ta toplanacak.

Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) ikinci en yüksek karar organı olan Filistin Merkez Konseyi'nin 29. toplantısı bu gece Ramallah'ta başlayacak. İki gün sürecek olan toplantı Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın konuşmasıyla açılacak. 'Şehit Razan Necej ve Otoriteden Devletliğe Geçiş' olarak adlandırılan toplantının gündeminde Filistin otoritesinin devlete dönüştürülmesi için bir mekanizma çizilecek ve İsrail'le olan siyasi ve ekonomik ilişkiler yeniden tanımlanacak.

Toplantıda ayrıca, ABD'nin Filistin ile ilgili politikasını değiştirmesinden sonra Kudüs, mülteciler meselesi görüşülecek.

Merkez Konseyi sekretaryasından yapılan açıklamada, Filistin Yasama Konseyi'ne üye olmayan ve Merkez Konseyine otomatik üyelik sağlayan üyelere sahip olan Hamas ve İslami Cihat'tan bazıları da dahil olmak üzere 135 davetiyenin üyelere gönderildiği bildirildi. - RAMALLAH