Filistin lise öğrencilerine Kovid-19 aşısı yapma kararı aldı

Filistin yönetimi lise öğrencilerinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanmasına karar verdi.

Filistin yönetimi lise öğrencilerinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanmasına karar verdi.

Sağlık Bakanı Mey Keyle, Filistin'in Sesi Radyosuna yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünün talimatı gereğince 12-18 yaş aralığındaki çocukların aşılanmasına başlandığını belirtti.

Keyle, gençlerin Kovid-19'un delta varyantına en çok maruz kalan yaş grubu olduğuna dikkati çekerek, "Dolayısıyla lise öğrencileri için bu aşılama kararını aldık." dedi.

Bakan Keyle ayrıca, yaşlılara, kronik hastalığı olanlara ve kanser hastalarına üçüncü doz aşı yapılmasının onaylandığını kaydetti.

Öte yandan Filistin Eğitim Bakanlığı Sözcüsü Sadık el-Hudur ise aşılama sürecinde ilk aşamanın Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde lise öğrencilerine Pfizer/BioNTech aşısının ilk dozunun yapılmasıyla başlayacağını ve bu aşamanın iki hafta içinde tamamlanmasının planlandığını aktardı.

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bugüne kadar, 454 bin 698'i iki doz olmak üzere 886 bin 191 kişiye Kovid-19 virüsüne karşı aşı yapıldı.

Son 24 saatte 2 bini aşkın vaka kaydedildi

Bu arada Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 2 bin 411 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, 3 hastanın hayatını kaybettiği belirtildi.

Vakalardan 1354'ünün abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, 1057'sinin ise işgal altındaki Batı Şeria'da tespit edildiği aktarıldı.

Böylece yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de bugüne kadar 3 bin 943 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı 369 bin 116'ya yükseldi.

Aktif vaka sayısının 18 bini aştığı Filistin'de hastalardan 52'sinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Filistin'de temmuz ayında günlük vaka sayıları 100'ün altına düşmüş, aktif vaka sayısı da 1000'in altına gerilemişti.

Uzmanlar, Delta varyantının etkisiyle ülkede durumun daha da kötüleşmesinden endişe duyuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat