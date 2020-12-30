Filistin, Libya, Ürdün ve Irak'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
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Filistin, Libya, Ürdün ve Irak'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

30.12.2020 19:57 | Son Güncelleme: 30.12.2020 20:00
Filistin, Libya, Ürdün ve Irak'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı Filistin'de 1500'e, Libya'da 1459'a, Ürdün'de 3 bin 815'e ve Irak'ta 12 bin 808'e yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı Filistin'de 1500'e, Libya'da 1459'a, Ürdün'de 3 bin 815'e ve Irak'ta 12 bin 808'e yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında son 24 saatte virüs nedeniyle 21 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 1539 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Yaklaşık 5 milyon nüfuslu Filistin topraklarında (Batı Şeria, Gazze, Doğu Kudüs) son verilerle virüs kaynaklı toplam can kaybı 1500'e, vaka sayısı da 154 bin 97'ye yükselirken, iyileşenlerin sayısı ise 130 bin 762'ye ulaştı.

Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 15 kişinin daha hayatını kaybettiği, 585 kişinin enfekte olduğu, 861 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, can kayıplarının 1459'a, vakaların 99 bin 935'e ve iyileşenlerin 71 bin 273'e çıktığı ifade edildi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı, salgında 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 1674 yeni vaka tespit edildiğini, 2 bin 221 hastanın ise iyileştiğini duyurdu.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 3 bin 815'e, vaka sayısı 293 bin 67'ye, iyileşenlerin sayısı da 268 bin 843'e yükseldi.

Irak

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19'dan 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 901 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Böylece toplam can kaybının 12 bin 808'e, vaka sayısının da 594 bin 442'ye yükseldiği ülkede, iyileşen hasta sayısı ise 536 bin 348 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

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