Filistin Kurtuluş Örgütünden, açlık grevindeki Filistinli tutuklunun serbest bırakılması için müdahale çağrısı
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Filistin Kurtuluş Örgütünden, açlık grevindeki Filistinli tutuklunun serbest bırakılması için müdahale çağrısı

Filistin Kurtuluş Örgütünden, açlık grevindeki Filistinli tutuklunun serbest bırakılması için müdahale çağrısı
Anadolu Ajansı / Ali Semerci - Haberler | Güncel

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), idari tutukluluğa tepki amacıyla 63 gündür açlık grevinde olan Filistinli tutuklu Gazanfer Ebu Atvan'ın serbest bırakılması için Filistin'de diplomatik misyonu bulunan ülkelere çağrı yaptı.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), idari tutukluluğa tepki amacıyla 63 gündür açlık grevinde olan Filistinli tutuklu Gazanfer Ebu Atvan'ın serbest bırakılması için Filistin'de diplomatik misyonu bulunan ülkelere çağrı yaptı.

FKÖ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, örgütün müzakere işleri dairesi, Filistin'de diplomatik misyonu bulunan ülkelere konuyla ilgili mektup gönderdi.

Mektupta, sağlık durumu iyi olmayan 28 yaşındaki Ebu Atvan'ın ölmesi durumunda bundan İsrail'in sorumlu olacağı ifade edildi.

Söz konusu ülkelerden, İsrail cezaevlerindeki idari tutuklulara karşı yasal ve insani sorumluluklarını üstlenmeleri ve Ebu Atvan'ın serbest bırakılması için derhal müdahale etmeleri istendi.

Mektupta ayrıca bu ülkelere, İsrail'in idari tutukluluk politikasını durdurması için caydırıcı mekanizmalar bulma çağrısı yapıldı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesinin 6 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 63 gündür açlık grevini sürdüren Ebu Atvan'ın sağlık durumunun kritik bir aşamaya geldiği belirtilmişti.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular

Filistin kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 365'i "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 500 Filistinli bulunuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci

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