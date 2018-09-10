Filistin Kurtuluş Örgütü Üyesi Aşravi: "Sorumsuzca Verilmiş Bir Karar"

Trump yönetiminin Washington'daki Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ofisini kapatma kararının ardından açıklama yapan Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Kurulu üyesi Hanan Aşravi, bunun sorumsuzca verilmiş bir karar olduğunu söyledi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu üyesi Hanan Aşravi, ABD'nin Washington'daki FKÖ ofisini kapatma kararının sorumsuz bir hamle olduğunu söyledi. Kararın sorumsuzca verildiğini söyleyen Ashrawi, "Böylesine sorumsuz hareketler, uluslararası hukuka ve insan haklarına saygıya dayalı adil bir barışın gerekliliklerine karşı tam bir cehalettir" dedi.

Aşravi, "ABD Başkanı Donald Trump, Filistin-İsrail Barış Süreci Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da dahil olmak üzere dile getirilen kirli şantajlarla bir kez daha İsrail işgalinin kurbanı olan Filistin halkını, bir bütün olarak cezalandırmak istiyor" ifadelerini kullandı.

Bu tür politikaların küresel alarma neden olduğunu söyleyen Aşravi, "ABD'nin İsrail'e karşı uluslararası toplumun iradesini bariz bir şekilde ihlal ettiği, bölgede kanunsuzluk ve istikrarsızlık koşullarını oluşturması sebebiyle küresel alarma neden oluyor" şeklinde konuştu.

Öte yandan ABD yönetimi son olarak Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) yaptığı mali yardımları tamamen durdurma kararı almıştı. - WASHINGTON