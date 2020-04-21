Filistin Kurtuluş Örgütü: Netanyahu-Gantz hükümeti bölgedeki güvenlik, barış ve istikrara tehdittir Netanyahu ve Gantz'ın dün koalisyon hükümetini kurma konusunda anlaşmasına ilişkin yazılı açıklama yaparak İsrail yönetimine uyarılarda bulunan Ureykat, ilhak girişimi her şeyin sonu olur mesaj verdi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın kurduğu koalisyon hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri 'ilhak planı'na değinerek, "Filistin topraklarını ilhak etme taahhüdünde bulunan bir koalisyon hükümeti Orta Doğu'daki, güvenlik, barış ve istikrar için bir tehdittir." dedi.

Netanyahu ve Gantz'ın dün koalisyon hükümetini kurma konusunda anlaşmasına ilişkin yazılı açıklama yaparak İsrail yönetimine uyarılarda bulunan Ureykat, koalisyon hükümetinin önünde iki seçenek olduğunu dile getirdi ve şunları söyledi Açıklaması Euronews.com'da Görüntüle