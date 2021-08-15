Filistin, Kovid-19 tedbirleri altında yarın yüz yüze eğitime başlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Filistin, Kovid-19 tedbirleri altında yarın yüz yüze eğitime başlıyor

Filistin, Kovid-19 tedbirleri altında yarın yüz yüze eğitime başlıyor
Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel

Filistin yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında yarın okullarda yüz yüze eğitime başlanacağını duyurdu.

Filistin yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında yarın okullarda yüz yüze eğitime başlanacağını duyurdu.

Eğitim Bakanı Mervan Avertani, Sağlık Bakanı Mey Keyle ile işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde 2021-2022 eğitim-öğretim yılına ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.

Eğitimin yarın yüz yüze başlayacağını belirten Avertani, Kovid-19 tedbirleri kapsamında öğretmenler ile diğer çalışan kadrosuna aşı olma şartı getirildiğini dile getirdi.

Sağlık Bakanı Keyle ise eğitim öğretim sürecindeki sağlık protokolüne ilişkin bilgi verdi.

Öğretmenlerin yüzde 82'sinin aşı olduğunu aktaran Keyle, okullarda ayrıca maske takma ve ziyaretçilere aşı kartlarını ibraz etme zorunluluğu getirildiğini belirtti.

Filistin'de 2020-2021 eğitim-öğretim yılında yüz yüze ve uzaktan olmak üzere karma eğitim modeli uygulanmıştı.

Son verilere göre, Filistin'de virüs nedeniyle 3 bin 891 kişi hayatını kaybederken, 349 bin 108 kişi virüse yakalandı.

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Ekrem İmamoğlu Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kibariye Hande Erçel Seren Serengil Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Mete Gazoz Merve Çoban Rachid Ghezzal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Filistin, Kovid-19 tedbirleri altında yarın yüz yüze eğitime başlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 19:30:14. #1.15#

title