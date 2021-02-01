Filistin, Kovid-19'a karşı toplu aşılamaya şubatın ortasında başlayacak
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Filistin, Kovid-19'a karşı toplu aşılamaya şubatın ortasında başlayacak

01.02.2021 15:47 | Son Güncelleme: 01.02.2021 15:51
Filistin, Kovid-19'a karşı toplu aşılamaya şubatın ortasında başlayacak

Filistin yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplu aşılanmasına şubat ortasında başlanacağını duyurdu.

Filistin yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplu aşılanmasına şubat ortasında başlanacağını duyurdu.

Başbakan Muhammed Iştiyye, kabine toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, Kovid-19'a karşı alınacak önlemelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çoğunluğu Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programından (COVAX) olmak üzere birçok kaynaktan 50 bin doz aşı alacaklarını kaydeden Iştiyye, Batı Şeria ile Gazze Şeridi'nde toplu aşılamaya bu ayın ortasında başlayacaklarını belirtti.

Teslim alınacak aşıların hangi firmaya ait olduğuna ilişkin bilgi vermeyen Iştiyye, bu ayın sonunda da ikinci parti aşıların Filistin'e ulaşacağını aktardı.

İsrail yönetimi, dün sağlık çalışanlarının aşılanması için Filistin'e 5 bin doz Kovid-19 aşısı göndereceğini duyurmuştu.

Yerel basında çıkan haberlerde, bu kapsamda 2 bin doz Kovid-19 aşısının İsrail tarafından bu sabah Filistin'e teslim edildiği belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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