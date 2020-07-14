Filistin, korona savaşında en genç vatandaşını kaybetti Filistin, 12 günlük bebeğin korona virüs sonucu hayatını kaybetmesiyle korona virüs ile mücadelede en genç kaybını verdi.

Filistin, 12 günlük bebeğin korona virüs sonucu hayatını kaybetmesiyle korona virüs ile mücadelede en genç kaybını verdi.

Filsitin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 12 günlük bebeğin korona virüs sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı. El Halil kentinin 8 kilometre güneyinde bulunan Yatta bölgesinde hayatını kaybeden bebeğin, Filistin'de korona nedeniyle hayatını kaybeden en genç Filistinli olduğu bildirildi.

Filistin'de bugüne kadar 6 bin 579 korona virüs vak'ası tespit edilirken, 42 kişi de korona sonucu hayatını kaybetti. - EL HALİL

Kaynak: İHA