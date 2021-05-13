İsrail zulmü bitmek bilmiyor! Araçtan indirdikleri adamı linç ettiler ve köpeklerini saldırttılar

Filistin'de, İsrail polisi ve askerinden sonra İsrailli sivillerin de onlara katılarak sokağa indikleri ve Filistinlilerle çatışmaya başladıkları dünden geceden beri sokaklar kaynamaya devam ediyor. İşledikleri suçları kendileri kaydedip bir de kendi medya organlarında utanmadan övünerek yayınladılar!

Arap olduğunu fark ettikleri bir sürücünün aracının önünü kesen İsrailliler, canını kurtarmak için etraftaki araçlara da çarparak çaresizce kaçmaya çalışan orta yaşlı adamı şiddet kullanarak araçtan indirip hiçbir sebep olmaksızın basının gözü önünde linç ederek ciddi şekilde yaradılar. Ayrıca İsrailli sivillerin tehlikeli cins kabul edilen bir köpeği de kasten linç ettikleri adama saldırttıkları da kameralardan kaçmadı.

İsraillilerin insanlıktan biraz daha çıkmadıkları bir gün geçmiyor. Yaklaşık bir haftadır devam eden organize eziyet ve vahşet politikaları artık iç savaşa doğru dönüyor. İsrail sivilleri Filistin sivillerine sokaklarda şiddet uygulamaya devam ediyor.

İsrail'in kendi basınında pişkince yer alan yukarıdaki görüntüler, her insanın içini acıtacak türden.