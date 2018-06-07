"Filistin Kamplarında Gönüllü Çalışmak İstiyoruz" Diyen Öğrenciye Erdoğan'dan Yanıt: Listeyi Hazırla

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gençlerle sahur yaptı.

Çoğu üniversite öğrencisi olan gençlerle uzun süren sohbetlerde bulunan Erdoğan'ın Filistin ile ilgili bir talebe verdiği yanıt ise büyük alkış aldı.

"SEN LİSTEYİ HAZIRLA"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir öğrencinin, arkadaşlarıyla Erasmus'a nasıl gidiliyorsa Filistinlilerin barındığı mülteci kamplarına da gidip gönüllü çalışma talebine ilişkin, "O zaman sen listeyi hazırla. Listeyi hazırladıktan sonra kimler katılmak istiyorsa bunları öğrenelim. Ondan sonra da eşim, şahsım bununla ilgili girişimlerde bulunuruz." yanıtını verdi.

"BANA BU SORUYU SORACAK KADAR ÖZGÜRSÜN"

Gazetecilik Bölümünde okuyan bir öğrencinin basının özgür olmasını istediğini söylemesi üzerine Erdoğan, "Bir Cumhurbaşkanına kendi mekanında böyle bir soruyu soracak kadar özgürsün." ifadesini kullandı.