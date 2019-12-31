Filistin İstatistik Merkezi: Dünya genelinde 13 milyondan fazla Filistinli yaşıyor
Filistin İstatistik Merkezi, 2019 yılı itibarıyla dünya genelindeki Filistinli sayısının 13 milyon 350 bin olduğunu açıkladı.
Filistin İstatistik Merkezi, 2019 yılı itibarıyla dünya genelindeki Filistinli sayısının 13 milyon 350 bin olduğunu açıkladı.
Merkezden yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde 2 milyon 19 bin, Batı Şeria'da ise 3 milyon 20 bin Filistinlinin yaşadığı belirtildi.
Filistinlilerin yüzde 42'sinin 1948 yılında yaşadıkları şehir ve köylerden göçe zorlandığı hatırlatılan açıklamada, bir milyon 597 bininin ise İsrail'de yaşadığı kaydedildi.
Açıklamada, yaklaşık 5 milyon 986 bin Filistinlinin Arap ülkelerinde yaşadığı, 727 bin Filistinlinin de diğer ülkelerde ikamet ettiği aktarıldı.