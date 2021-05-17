Filistin: İsrail saldırılarının durması yönünde karar alması için BM Genel Kurulu'na başvuracağız
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Filistin: İsrail saldırılarının durması yönünde karar alması için BM Genel Kurulu'na başvuracağız

Filistin: İsrail saldırılarının durması yönünde karar alması için BM Genel Kurulu'na başvuracağız
Anadolu Ajansı / Hacer Başer - Haberler | Güncel

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını durdurması için Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na başvuracaklarını söyledi.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını durdurması için Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na başvuracaklarını söyledi.

Ramallah kentindeki Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Iştiyye, "BM Güvenlik Konseyi, maalesef İsrail saldırılarını kınayan ve durmasını isteyen ortak bir tavır takınamadı. Biz de bu nedenle söz konusu kararı alması için BM Genel Kurulu'na başvuracağız. Orada kimse veto hakkına sahip değil." ifadelerini kullandı.

Iştiyye, kınama açıklamaları yapmanın yeterli olmadığını vurgulayarak, BM'den "İsrail'in Filistin topraklarına ve halkına yönelik tüm uygulamalarının yasadışı olduğu" ve "işgalci devlete karşı cezai yaptırımların bulunduğu" bir karar çıkması gerektiğinin altını çizdi.

İsraillilerin Arap ülkelerine girişinin engellenmesi ve İsrail'le ticaret anlaşmalarının askıya alınması çağrısında bulunan Iştiyye, ABD ile diğer Avrupa ülkelerinden İsrail'e gelecek herhangi bir yardımın, bu ülkenin insan haklarına saygı göstermesi şartına bağlanmasını istedi.

Iştiyye, İsrail saldırıları sonucu sivillerin ve ailelerin toplu olarak yaşamını yitirdiğini belirterek, "Planlı suçlar işleniyor ve bunlar canlı yayında veriliyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi bunları görüyor, duyuyor. Biran önce harekete geçmeli." diye konuştu.

Iştiyye ayrıca, İsrail'e dur demekte gecikilen her günün, insan öldürmek için "ruhsat" anlamı taşıdığını, buna hemen son verilmesi gerektiğini kaydetti.

Ne olmuştu?

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden göçe zorlaması bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin söz konusu iki bölgeden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin gereğini yerine getirmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatan İsrail ordusu, başta sivil yapılar ve evler olmak üzere Gazze'ye yoğun saldırılar düzenliyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırılarda şimdiye kadar 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 197 kişi hayatını kaybetti, 1235 kişi yaralandı. Onlarca bina tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi. İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen Gazze'ye destek gösterilerine müdahalesinde de 19 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

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