Filistin, İsrail'le güvenlik iş birliğine yeniden başlayacağını duyurdu
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Filistin, İsrail'le güvenlik iş birliğine yeniden başlayacağını duyurdu

17.11.2020 22:29 | Son Güncelleme: 17.11.2020 22:32
Filistin, İsrail'le güvenlik iş birliğine yeniden başlayacağını duyurdu

Filistin yönetimi, İsrail'le güvenlik iş birliğine yeniden başlayacağını açıkladı.

Filistin yönetimi, İsrail'le güvenlik iş birliğine yeniden başlayacağını açıkladı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin Sivil İşler Bakanı Hüseyin eş-Şeyh yaptığı açıklamada, İsrail ile ilişkilerin 19 Mayıs'tan önceki haline döneceğini belirtti.

Şeyh, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın İsrail'le imzalanan anlaşmalara bağlılık konusunda gerçekleştirdiği uluslararası temaslar ışığında ve İsrail'in buna bağlılığını teyit eden resmi yazılı ve sözlü mesajlarına dayanarak, İsrail'le ilişki sürecinin 19 Mayıs 2020'den önce olduğu gibi sürdürüleceğini ifade etti.

Filistinli Bakan, uygulamanın başlangıç tarihine ilişkin ise bilgi vermedi.

Öte yandan Filistin hükümetinden isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, İsrail'le ilişkilerin yeniden başlamasının, Tel Aviv'in Filistin hazinesine ödemesi gereken fonların transferine yeniden başlamasını da kapsayacağını kaydetti.

Abbas, 19 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planının ardından Filistin yönetimi ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ), İsrail ve ABD ile imzaladığı güvenlik dahil tüm anlaşmalardan çekildiğini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

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