Filistin: İsrail'in saldırıları Kovid-19 ile mücadeleyi olumsuz etkiliyor
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Filistin: İsrail'in saldırıları Kovid-19 ile mücadeleyi olumsuz etkiliyor

Filistin: İsrail'in saldırıları Kovid-19 ile mücadeleyi olumsuz etkiliyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarının ülkedeki sağlık merkezlerini hedef alması nedeniyle Kovid-19 testi ve aşıların uygulanmadığını duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarının ülkedeki sağlık merkezlerini hedef alması nedeniyle Kovid-19 testi ve aşıların uygulanmadığını duyurdu.

İsrail'in abluka altındaki Filistinli sivillere uyguladığı katliamın durdurulması için çaba sarfedilirken, Filistin Sağlık Bakanlığı dünyanın tehdit altında olduğunu koronavirüs ile mücadele konusunda açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında hastane ve kliniklerin yanı sıra, Al-Rimal Temel Sağlık Merkezi'nin hedef alınması nedeniyle, koronavirüs testi ve Kovid-19 aşılarının uygulamasının durduğunu ifade etti. Ayrıca bakanlık, İsrail saldırıları nedeniyle ülkede koronavirüs vakalarında artış meydana geldiğini belirtti. Öte yandan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında toplam can kaybı 219'a yaralı sayısı ise bin 530'a yükseldi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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