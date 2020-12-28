Filistin, İsrail'in "güvenlik" tutuklularına "Kovid-19 aşısı yapmama" kararını kınadı
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Filistin, İsrail'in "güvenlik" tutuklularına "Kovid-19 aşısı yapmama" kararını kınadı

28.12.2020 23:09 | Son Güncelleme: 28.12.2020 23:12
Filistin, İsrail'in

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'in cezaevindeki Filistinli "güvenlik" tutuklularına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını yapmama kararını kınadı.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'in cezaevindeki Filistinli "güvenlik" tutuklularına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını yapmama kararını kınadı.

Başbakan Iştiyye, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen haftalık kabine toplantısı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İsrail hapishanelerindeki tutuklulara Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) gözetiminde aşı yapılmasını gerektiğini belirten Iştiyye, İsrail'in Filistinli "güvenlik" tutuklularına Kovid-19 aşısı yapılmaması yönündeki kararını kınadı.

İsrail medyası, Sağlık Bakanlığının yönetmeliğine rağmen İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Amir Ohana'nın, hapishanelerdeki Filistinli "güvenlik" tutuklularına "Kovid-19 aşısı yapılmaması" emri verdiğini yazdı.

Filistin Esirler Cemiyeti'ne göre, İsrail hapishanelerinde bulunan 140 Filistinli virüse maruz kalmış durumda.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 41'i kadın, 170'i çocuk ve 380'i idari tutuklu olmak üzere toplam 4 bin 400 Filistinli bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar

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