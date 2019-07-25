Filistin İsrail ile yapılan tüm anlaşmaları askıya aldı
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail ile yapılan tüm anlaşmaların askıya alındığını duyurdu.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail ile yapılan tüm anlaşmaların askıya alındığını duyurdu.
Abbas, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Merkez Konseyinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde yer alan Başkanlık Sarayı'nda düzenlenen toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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