Filistin, İsrail ile yapılan Kovid-19 aşı takası anlaşmasını iptal etti

Filistin yönetimi, İsrail ile varılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı takası anlaşmasını İsrail'den gelen aşıların yakında son kullanma tarihilerinin dolacak olması nedeniyle iptal etme kararı aldı.