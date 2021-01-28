Filistin, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da yapım aşamasındaki bir camiyi yıkmasını kınadı

Filistin Vakıflar Bakanlığı, İsrail güçlerinin dün işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde inşaat halindeki bir camiyi yıkmasını kınadı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin Vakıflar Bakan Vekili Hussam Eburrab, yaptığı yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın El-Halil kentine bağlı Umm Kussa köyünde yapım aşamasındaki bir caminin İsrail güçlerince yıkılmasını kınayarak "Bu bir suçtur ve Müslümanların mukaddesatı ile duygularına apaçık bir saldırıdır." ifadesini kullandı.

Eburrab, bu saldırın "işgal devletinin" Müslümanların mukaddesatına saldırı listesine ekleneceğine dikkati çekerek Arap ve İslam dünyasına İsrail'in bu saldırılarını durdurmak için müdahale etme çağrısında bulundu.

İsrail güçleri dün sabah, Umm Kussa köyünde inşaat halindeki bir cami ve su kuyusunu 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması"na göre C bölgesinde yer aldığı gerekçesiyle yıkmıştı.

Bölgedeki okulun müdürü Muhammed Yetimin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin yıkım ekipleriyle Um Kussa'da yaklaşık 140 metrekare üzerine inşa edilmekte olan caminin temelini ve sütunlarını yıktığını ifade etmişti.

İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla C bölgesinde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan A bölgesinin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik B bölgesinin idari yönetimi Filistin'e, yüzde 61'ini oluşturan C bölgesinin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat