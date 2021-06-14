Filistin, İsrail'deki yeni hükümetin eskilerinden farklı olmasını beklemiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Filistin, İsrail'deki yeni hükümetin eskilerinden farklı olmasını beklemiyor

Filistin, İsrail'deki yeni hükümetin eskilerinden farklı olmasını beklemiyor
Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'de "Değişim hükümeti" olarak tanımlanan yeni Naftali Bennett hükümetinin eskilerinden farklı olmayacağını belirtti.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'de "Değişim hükümeti" olarak tanımlanan yeni Naftali Bennett hükümetinin eskilerinden farklı olmayacağını belirtti.

Filistin Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Filistin'in yeni hükümet hakkında bir hüküm vermesi için bir dizi soru sordu.

Bennett hükümetinin "Değişim hükümeti" olarak nitelenmesinin "Netanyahu'nun çekilmesi" dışında doğru olmadığına işaret edilen açıklamada "Yeni hükümet eskilerinden farklı olmayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Bennett hükmetinin işgalci yerleşimler ve Batı Şeria'nın ilhakına ilişkin tutumu nedir? Kudüs ve oraya ilişkin tarihi ve hukuki duruma ilişkin tutumu nedir? İmzalanan anlaşmalara ilişkin tavrı nedir? Uluslararası meşruiyetin aldığı kararlara karşı tavrı ne olacak? İki devletli çözüm, toprak karşılığında barış temelindeki müzakerelere yönelik tutumu nedir?" şeklinde sorular yöneltildi.

Filistin'in bu yeni hükümete ilişkin hükmünün, onun söz konusu durumlarda ve ilerleyen günlerde gireceği sınavlarda takınacağı tutuma bağlı olacağı kaydedildi.

Açıklamada, hükümetin gireceği sınavlar arasında "Kudüs'te düzenlenmesi planlanan "Bayrak Yürüyüşü", Nablus'un güneyinde Subeyh Dağı'na kurulan gayrimeşru yerleşim birimlerinin yıkılması, Mescid-i Aksa'ya yönelik devam eden ihlaller, Kudüslülere yönelik tehcir tehditleri, Gazze ablukası ve Gazze'nin yeniden imarının" yer aldığı ifade edildi.

Netanyahu dönemi sona erdi

İsrail'de Gelecek Var lideri Yair Lapid ve Yamina lideri Naftali Bennett öncülüğünde kurulan koalisyon hükümeti, dün akşam Mecliste yapılan oylamada güven oyu almıştı.

Lapid-Bennett koalisyonunun güven oyu almasıyla Netanyahu 12 yıl aralıksız elinde tuttuğu başbakanlık koltuğunu kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

Netanyahu kaybetti, eline bayrağı alan kendini sokağa attı
Netanyahu kaybetti, eline bayrağı alan kendini sokağa attı
Son dakika haber: İsrail'de koalisyon hükümetinin Mecliste güven oyu almasıyla 12 yıllık Netanyahu dönemi sona erdi
Son dakika haber: İsrail'de koalisyon hükümetinin Mecliste güven oyu almasıyla 12 yıllık Netanyahu dönemi sona erdi
Son dakika... Dışişleri Bakanlığı, YPG/PKK'nın Tel Rıfat'tan Afrin'de bir hastaneye yaptığı ve çok sayıda sivilin öldüğü saldırıyı 'şiddetle lanetledi'
Son dakika... Dışişleri Bakanlığı, YPG/PKK'nın Tel Rıfat'tan Afrin'de bir hastaneye yaptığı ve çok sayıda sivilin öldüğü saldırıyı "şiddetle lanetledi"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Bülent Turan Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sarp Akkaya Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Kerimcan Durmaz
Spor Ali Koç Okay Yokuşlu Merih Demiral Sergen Yalçın Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Filistin, İsrail'deki yeni hükümetin eskilerinden farklı olmasını beklemiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.06.2021 11:30:44. #1.13#

title