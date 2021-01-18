Filistin: İsrail, Biden'ın barış çabalarını baltalamaya çalışıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Filistin: İsrail, Biden'ın barış çabalarını baltalamaya çalışıyor

18.01.2021 05:21 | Son Güncelleme: 18.01.2021 05:24
Filistin: İsrail, Biden'ın barış çabalarını baltalamaya çalışıyor

Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail'in yerleşim kararlarının yeni ABD yönetimin engellenen barış çalışmalarına yönelik göstereceği herhangi bir çabayı baltalamak amaçlı olduğunu bildirdi.

Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail'in yerleşim kararlarının yeni ABD yönetimin engellenen barış çalışmalarına yönelik göstereceği herhangi bir çabayı baltalamak amaçlı olduğunu bildirdi.

Filistin haber ajansına açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da 780 yeni yerleşim birimi kurma planını onaylamasını kınadı.

Ebu Rudeyne, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail hükümeti Biden yönetimini yerleşimlerle karşılıyor. Biden yönetiminin barış yönünde göstereceği çabayı baltalamayı amaçlıyor. Yerleşimler, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına göre gayrimeşrudur. Bu yalnızca iki devletli çözümü baltalamayı hedefliyor."

Uluslararası topluma çağrıda bulunan Ebu Rudeyne, "Planlı ve sistematik bir şekilde iki devletli çözümü yok etmeyi durdurmaya zorlanması için İsrail hükümetine derhal müdahalede bulunulmalıdır." açıklamasını yaptı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dayfullah el-Fayiz de İsrail'in yeni yerleşim kararının durdurulması için uluslararası baskı yapılması çağrısında bulunarak, "Bu adım, uluslararası hukuk ve meşruiyet kararlarının açık bir şekilde delinmesidir." ifadelerine yer verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 11 Ocak'ta 800 yerleşim birimi kurma kararı aldığını açıklamıştı.

İsrailli insan hakları örgütü "Şimdi Barış Hareketi", dün yaptığı açıklamada, İsrail hükümetinin Batı Şeria'da 780 konutlu bir yerleşim kurma planını onayladığını duyurmuştu.

Aynı örgüt daha önceki açıklamalarında İsrail hükümetinin Donald Trump'ın başında olduğu ABD yönetimi döneminde Batı Şeria'daki yerleşimlerini öncekilere göre ikiye katladığını ilan etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Donald Trump Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Oğuzhan Koç Demet Akalın
Spor Mesut Özil Fatih Terim Mesut Bakkal Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar İznik Bursa Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Filistin: İsrail, Biden'ın barış çabalarını baltalamaya çalışıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 05:26:10. #1.15#
title