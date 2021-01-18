Filistin: İsrail, Biden'ın barış çabalarını baltalamaya çalışıyor

Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail'in yerleşim kararlarının yeni ABD yönetimin engellenen barış çalışmalarına yönelik göstereceği herhangi bir çabayı baltalamak amaçlı olduğunu bildirdi.

Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail'in yerleşim kararlarının yeni ABD yönetimin engellenen barış çalışmalarına yönelik göstereceği herhangi bir çabayı baltalamak amaçlı olduğunu bildirdi.

Filistin haber ajansına açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da 780 yeni yerleşim birimi kurma planını onaylamasını kınadı.

Ebu Rudeyne, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail hükümeti Biden yönetimini yerleşimlerle karşılıyor. Biden yönetiminin barış yönünde göstereceği çabayı baltalamayı amaçlıyor. Yerleşimler, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına göre gayrimeşrudur. Bu yalnızca iki devletli çözümü baltalamayı hedefliyor."

Uluslararası topluma çağrıda bulunan Ebu Rudeyne, "Planlı ve sistematik bir şekilde iki devletli çözümü yok etmeyi durdurmaya zorlanması için İsrail hükümetine derhal müdahalede bulunulmalıdır." açıklamasını yaptı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dayfullah el-Fayiz de İsrail'in yeni yerleşim kararının durdurulması için uluslararası baskı yapılması çağrısında bulunarak, "Bu adım, uluslararası hukuk ve meşruiyet kararlarının açık bir şekilde delinmesidir." ifadelerine yer verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 11 Ocak'ta 800 yerleşim birimi kurma kararı aldığını açıklamıştı.

İsrailli insan hakları örgütü "Şimdi Barış Hareketi", dün yaptığı açıklamada, İsrail hükümetinin Batı Şeria'da 780 konutlu bir yerleşim kurma planını onayladığını duyurmuştu.

Aynı örgüt daha önceki açıklamalarında İsrail hükümetinin Donald Trump'ın başında olduğu ABD yönetimi döneminde Batı Şeria'daki yerleşimlerini öncekilere göre ikiye katladığını ilan etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız