Filistin-İsrail Barış Müzakereleri İçin "Uluslararası Kongre" Çağrısı (1)

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail ile yapılacak barış müzakerelerinde, çok taraflı himayeden yana olduklarını yalnızca ABD'nin ara buluculuğunu kabul etmediklerini belirtti.

Alman mevkidaşı Heiko Maas ile Ramallah'taki Başkanlık Sarayı'nda basın toplantısı düzenleyen Maliki, barış görüşmelerini himaye etmesi amacıyla çok taraflı bir topluluk oluşturacak "uluslararası kongre" düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Maliki, Alman Bakan ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasında geçen görüşmeye dair ise şunları söyledi:

"Filistin İsrail sorununun çözümüne dönük yürütülen barış çalışmalarında yalnızca Amerika'nın himayesini kabul etmiyoruz. Bu çerçevede, Filistin Devlet Başkanı Abbas da iki devletli çözüme ve uluslararası kararlara bağlı olduğunu vurguladı."

Konuşmasında, Almanya ve Avrupa Birliğinin önemine dikkati çeken Maliki, "Barış görüşmelerine yeniden dönme imkanı için uygun ortamın sağlanmasında Almanya ve AB'nin rolüne güveniyoruz." dedi.

"ABD olmaksızın barış müzakerelerinin yürütülmesi zor"

Alman Bakan Maas da ülkesinin "iki devletli çözüm planını" desteklediğini vurguladı.

"ABD olmaksızın barış görüşmelerinin yürütülmesi zor" diyen Maas, "Önemli olan kapıların kapatılmamasıdır. Her iki tarafta da yetkililerle diyalog içinde olmaya ihtiyacımız var." diye konuştu.

Maas ayrıca, ülkesinin dünyadaki ortaklarına "Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) destek vermeleri" çağrısında bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, resmi temaslarda bulunmak üzere iki günlük ziyaret için dün İsrail'e giderek Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmüştü. Maas Filistin'de Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la bir araya geldi.