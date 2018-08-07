Filistin İslami Cihad Hareketi Temsilcileri Moskova'da

MOSKOVA (AA) – Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreter Vekili Ziyad en-Nahhale başkanlığındaki heyet, Filistin-İsrail sorununu görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bogdanov ile Filistin İslami Cihad Hareketi temsilcilerinin başkent Moskova'da bir araya geldikleri belirtildi.

Görüşmede, Gazze dahil olmak üzere Filistin-İsrail krizi etrafında gelişen olayların ele alındığının kaydedildiği açıklamada ayrıca "Rusya, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu ve BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda bağımsız ve toprak bütünlüğüne sahip bir Filistin'in kurulması için Filistin halkının tek meşru temsilcisi Filistin Kurtuluş Örgütü nezdinde, yakın zamanda bir uzlaşmaya varılmasının önemini vurgulamıştır." ifadesine yer verildi.