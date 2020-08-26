Filistin İnsan Hakları Merkezinden "Gazze'deki kanser hastalarını kurtarın" çağrısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Filistin İnsan Hakları Merkezinden "Gazze'deki kanser hastalarını kurtarın" çağrısı

Filistin İnsan Hakları Merkezi, Gazze'deki kanser hastalarının tedavisi için çağrıda bulundu.

Filistin İnsan Hakları Merkezinden
26.08.2020 17:43 | Son Güncelleme: 26.08.2020 17:43

Filistin İnsan Hakları Merkezi, Gazze'deki kanser hastalarının tedavisi için çağrıda bulundu.

Merkezden yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki 8 bin kanser hastasının tedavisi için yeterli ilaç bulunmaması, bu hastalara uygulanan tedavi imkan ve hizmetlerinin azalması nedeniyle büyük endişe duyulduğu belirtildi.

Gazze'deki sınır kapılarına yönelik ağır kısıtlamaların da hastaların dışarıda tedavi imkanlarını olumsuz etkilediği aktarılan açıklamada, tedavi için İsrail ile Gazze arasındaki Beyt Hanun Sınır Kapısı'ndan geçebilen kanser hastası sayısının son 5 ayda ciddi bir şekilde azaldığına dikkat çekildi.

İsrail'in 14 yıldır Gazze'ye uyguladığı abluka nedeniyle de sağlık sektörünün büyük ölçüde zayıfladığı, bu durumun da hastaların tedavi imkanlarını her geçen gün daha da zorlaştırdığı belirtilen açıklamada, söz konusu durumun, hastaların hayatını doğrudan etkilediği vurgulandı.

Gazze'deki elektrik santralinde üretimin durmasının da kanser hastalarının tedavisini zorlaştığı hatırlatılan açıklamada, temel ilaç listesinden yüzde 45, kan bankaları ve laboratuvar malzemelerinde yüzde 65 oranında eksiklik olduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Gazze'deki kanser hastalarının hayatını kurtarma, tedavi için Gazze dışına çıkmalarının kolaylaştırılması çağrısı yapılarak, uluslararası toplum ve Dünya Sağlık Örgütünden, yeterli miktarda ilaç ve tıbbi malzemenin Gazze'ye girişine izin vermesi için İsrail'e baskı yapması talep edildi.

İsrail Gazze'ye yönelik ablukayı her geçen gün artırıyor

Gazze'deki Enerji ve Tabii Kaynaklar Kurumundan 16 Ağustos'ta yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in 12 Ağustos'tan bu yana santral için kullanılacak akaryakıt girişini durdurması nedeniyle, ihtiyaç duyulan yakıtın tamamen tükendiği ve 18 Ağustos'ta üretimin tamamen duracağı" duyurulmuştu.

İsrail 16 Ağustos'ta da abluka altındaki Gazze Şeridi'nden sınır bölgelerindeki Yahudi yerleşim birimlerine yanan balonlar ve roketler gönderildiği gerekçesiyle, Filistinli balıkçıların avlanmasına izin vermeyeceğini açıklamıştı.

İsrail, ablukayı ağırlaştırmasının yanı sıra yanan balonları gerekçe göstererek Gazze'deki Hamas hedeflerine yönelik hava saldırılarını da artırdı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ünal: Koronavirüste ikinci dalga muhtemelen ekim-kasım ayı gibi olur Güncel
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ünal: Koronavirüste ikinci dalga muhtemelen ekim-kasım ayı gibi olur
Çanakkaleli çiftçinin bahçesinde yetişti! 5 parmaklı patlıcanı görenler gözlerine inanamıyor Ekonomi
Çanakkaleli çiftçinin bahçesinde yetişti! 5 parmaklı patlıcanı görenler gözlerine inanamıyor
Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı 3. Sayfa
Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı Politika
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı
Rusya'dan Türkiye'ye 'Ortak helikopter üretimine açığız' çağrısı Ekonomi
Rusya'dan Türkiye'ye "Ortak helikopter üretimine açığız" çağrısı
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek Politika
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk
İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti
Antika sevdasını 'Kurdun kan yalaması gibi vazgeçemiyorum' diyerek anlattı
Antika sevdasını "Kurdun kan yalaması gibi vazgeçemiyorum" diyerek anlattı
Binlerce takipçili sosyal medya hesabından Bakan Soylu'ya küfür eden astroloğa ev hapsi verildi
Binlerce takipçili sosyal medya hesabından Bakan Soylu'ya küfür eden astroloğa ev hapsi verildi
Tıp Fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında öğrendi
Tıp Fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında öğrendi
Kendi koyduğu koronavirüs kuralını çiğneyen Alman Bakan Heiko Maas topa tutuldu
Kendi koyduğu koronavirüs kuralını çiğneyen Alman Bakan Heiko Maas topa tutuldu
Austrian Post, Aras Kargo'daki payını yüzde 80'e yükseltti
Austrian Post, Aras Kargo'daki payını yüzde 80'e yükseltti
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geldi
İşte Musa Orhan'ın tahliyesinin gerekçesi! Mahkeme 'Kızın rızası var' diyor
İşte Musa Orhan'ın tahliyesinin gerekçesi! Mahkeme "Kızın rızası var" diyor
Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı
Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı
Annesi birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan çocuktan ders gibi sözler: Siz siz olun kadınları koruyun
Annesi birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan çocuktan ders gibi sözler: Siz siz olun kadınları koruyun
Koronavirüsü ciddiye almıyordu, hastalığa yakalanınca çektiği video ile uyardı: Nefes alamıyordum, dikkat edin
Koronavirüsü ciddiye almıyordu, hastalığa yakalanınca çektiği video ile uyardı: Nefes alamıyordum, dikkat edin
Bayburt'ta pozitif vakaların bulunduğu ikametler şerit çekilerek karantinaya alındı
Bayburt'ta pozitif vakaların bulunduğu ikametler şerit çekilerek karantinaya alındı
Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabının kullanıcısı tutuklandı
Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan "Elif Sarı" hesabının kullanıcısı tutuklandı
Sade bir nikahla evlenen genç çift, ailelerinin düğün için ayırdığı parayla hayallerindeki iş yerini açtı
Sade bir nikahla evlenen genç çift, ailelerinin düğün için ayırdığı parayla hayallerindeki iş yerini açtı
Barcelona'dan ayrılma kararı alan Messi için Guardiola, devreye girdi
Barcelona'dan ayrılma kararı alan Messi için Guardiola, devreye girdi
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
Cani koca, tartıştığı eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü
Cani koca, tartıştığı eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü
Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı
Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı
TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu
TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu
Fenerbahçe, Beşiktaş'ın gündemindeki Kalinic ile ilgileniyor
Fenerbahçe, Beşiktaş'ın gündemindeki Kalinic ile ilgileniyor
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı
Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı
Koronavirüse yakalanan bir profesör daha hayata gözlerini yumdu
Koronavirüse yakalanan bir profesör daha hayata gözlerini yumdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Aleksandr Lukaşenko Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Hande Erçel Kenan Doğulu Demet Özdemir
Spor Jose Sosa Metin Oktay Gökhan Gönül Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Barcelona Yunanistan Musa Orhan
Şu an buradasınız: Filistin İnsan Hakları Merkezinden "Gazze'deki kanser hastalarını kurtarın" çağrısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.8.2020 17:46:35. #1.14#
title