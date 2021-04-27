Filistin İnsan Hakları Merkezi, İsrail'in Gazzeli balıkçılara avlanmayı yasaklama kararına tepki gösterdi
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Filistin İnsan Hakları Merkezi, İsrail'in Gazzeli balıkçılara avlanmayı yasaklama kararına tepki gösterdi

Filistin İnsan Hakları Merkezi, İsrail'in Gazzeli balıkçılara avlanmayı yasaklama kararına tepki gösterdi
Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha - Haberler | Güncel

Filistin Mizan İnsan Hakları Merkezi, İsrail hükümetinin, abluka altındaki Gazze'deki balıkçılara avlanmayı tamamıyla yasaklama kararının "toplu cezalandırma politikası" kapsamında olduğunu belirtti.

Filistin Mizan İnsan Hakları Merkezi, İsrail hükümetinin, abluka altındaki Gazze'deki balıkçılara avlanmayı tamamıyla yasaklama kararının "toplu cezalandırma politikası" kapsamında olduğunu belirtti.

Merkezden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in aldığı karara tepki gösterildi.

İsrail'in ablukanın başladığı 2007 yılından bu yana 5 binden fazla balıkçı ve bu alanda çalışan kişinin ekonomik durumunun bozulmasına, Gazze'deki en fakir insanlar grubuna dahil olmasına neden olduğu kaydedilen açıklamada, İsrail'in ihlalleri ve toplu cezalandırma politikası yüzünden Gazze'deki insani durumun daha da kötüleşeceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada alınan kararın, "toplu cezalandırma politikası" kapsamında olduğu aktarıldı.

İsrail Savunma Bakanlığına bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktiviteleri Koordinasyon Birimi önceki gün yaptığı yazılı açıklamada, ikinci bir emre kadar denizde av mesafesini sıfıra indirdiğini ve tamamen kapattığını duyurmuştu.

Açıklamada, kararın Gazze'den İsrail'e fırlatılan roketlerden dolayı alındığı ifade edilmişti.

Daha önce 15 mil mesafede balıkçılık yapılmasına izin veren İsrail yönetimi, son olarak tümden kapatma kararı öncesinde balıkçılar için 9 mil sınırı getirildiğini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha

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