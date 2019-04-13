Filistin'in Yeni Hükümet Üyeleri Yemin Ederek Göreve Başladı

Filistin'de Fetih Hareketi Merkez Konsey Üyesi Muhammed Iştiyye liderliğinde kurulan yeni hükümetin üyeleri yemin ederek göreve başladı.

Filistin'de Fetih Hareketi Merkez Konsey Üyesi Muhammed Iştiyye'nin yeni hükümeti görevine başlamak üzere yemin etti. Iştiyye hükümetinin yemin töreni, Batı Şeria'daki Ramallah kentinde, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın huzurunda yapıldı. Yeni Filistin hükümetinde Dışişleri Bakanı Riyad El Maliki ve Maliye ve Planlama Bakanı Şukri Bişara aynı görevde kalırken, Muhammed Iştiyye İçişleri Bakanı, Mohammed Fahad Şalaldeh Adalet Bakanı, May Kila Sağlık Bakanı ve Ahmed Majdalani Sosyal Kalkınma Bakanı olarak atındı. Yeni hükümetteki bakanlardan 3'ünün kadın olduğu belirtildi.

10 Mart'ta Rami el-Hamdallah'nın istifası sonrası Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Iştiyye'yi hükümet kurmakla görevlendirmişti. Hamas, bu yeni hükümeti tanımayacağını açıklamıştı. - RAMALLAH

Kaynak: İHA