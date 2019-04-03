Filistin'in Var Olmadığını İddia Eden Yeger, Ortodoks Yahudiler Tarafından Protesto Edildi - New
New York Konseyi Brooklyn bölgesi üyesi Kalman Yeger'in, Twitter hesabından yaptığı "Filistin diye bir yer yok." paylaşımını protesto etmek isteyen bir grup Ortodoks Yahudi New York'taki belediye binası önünde toplandı.
3 Nisan 2019 Çarşamba 09:51
New York Konseyi Brooklyn bölgesi üyesi Kalman Yeger'in, Twitter hesabından yaptığı "Filistin diye bir yer yok." paylaşımını protesto etmek isteyen bir grup Ortodoks Yahudi New York'taki belediye binası önünde toplandı.