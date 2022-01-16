Filistin'in Nablus kentinde Türkiye vizesi başvuru merkezi açıldı - Haberler
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Filistin'in Nablus kentinde Türkiye vizesi başvuru merkezi açıldı

Filistin'in Nablus kentinde Türkiye vizesi başvuru merkezi açıldı
AA / Mücahit Aydemir - Haberler | Güncel

Türkiye'nin Filistin'deki Kudüs Başkonsolosluğuna bağlı yeni vize hizmetleri merkezi Nablus kentinde faaliyete başladı.

VİZE, KIRKLARELİ (AA) - Türkiye'nin Filistin'deki Kudüs Başkonsolosluğuna bağlı yeni vize hizmetleri merkezi Nablus kentinde faaliyete başladı.

Türkiye Vize Hizmetleri Merkezi Nablus Şube Sorumlusu Hilal Mustafa, işgal altındaki Batı Şeria'ya bağlı Nablus ve çevresinde yaşayan Filistinliler için kolaylık sağlaması beklenen merkeze ilişkin AA muhabirine konuştu.

Ramallah kentine ek olarak Nablus'ta da vize merkezi açılmasının, buradaki Filistinliler için büyük kolaylık sağladığına dikkati çeken Mustafa, şu ifadeleri kullandı:

"Filistinliler Türkiye'yi çok seviyorlar. Hem ziyaret hem de iş için Türkiye ile bağlantılı tüccarlar var. Türkiye'ye karşı çok büyük muhabbet besliyorlar. İş ve gezi amaçlı bir talep yoğunluğu var. Kovid-19'un ardından bu sene büyük bir yoğunluk bekliyoruz."

Türkiye vizesine başvurmak üzere merkeze gelen Hayri Selim Buras da vize merkezinin faaliyete girmesinden memnuniyetini dile getirdi.

Nablus sakini Buras, "Önceden turizm acentelerine giderek (vize başvurusunu) yapıyorduk. Artık acente ofislerine gidip vizeyi beklemektense doğrudan vize merkezinden işlemlerimi yapabiliyorum. Böylesi çok daha iyi ve daha hızlı oldu." diye konuştu.

Filistin'in Nablus kentinde Türkiye vizesi başvuru merkezi açıldı

Filistin'in Nablus kentinde Türkiye vizesi başvuru merkezi açıldı

Filistin'in Nablus kentinde Türkiye vizesi başvuru merkezi açıldı

Filistin'in Nablus kentinde Türkiye vizesi başvuru merkezi açıldı

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Türkiye'nin Filistin'deki Kudüs Başkonsolosluğuna bağlı yeni vize hizmetleri merkezi Nablus kentinde faaliyete başladı.

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