Filistin'in Kudüs Bakanı 5 ayda 3'üncü kez İsrail tarafından gözaltına alındı

Filistin'in Kudüs Bakanı 5 ayda 3'üncü kez İsrail tarafından gözaltına alındı

İsrail güçleri, Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi'yi evine düzenlediği baskınla gözaltına aldı.

03.11.2019 12:54
Filistin'in Kudüs Bakanı 5 ayda 3'üncü kez İsrail tarafından gözaltına alındı

İsrail güçleri, Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi'yi evine düzenlediği baskınla gözaltına aldı.


Yerel kaynaklar, İsrail polisi ve istihbarat elemanlarından oluşan geniş bir kolluk kuvvetinin sabah saatlerinde Doğu Kudüs'teki evine düzenledikleri baskında Hedmi'yi gözaltına aldıklarını belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et