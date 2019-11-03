Filistin'in Kudüs Bakanı 5 ayda 3'üncü kez İsrail tarafından gözaltına alındı
İsrail güçleri, Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi'yi evine düzenlediği baskınla gözaltına aldı.
İsrail güçleri, Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi'yi evine düzenlediği baskınla gözaltına aldı.
Yerel kaynaklar, İsrail polisi ve istihbarat elemanlarından oluşan geniş bir kolluk kuvvetinin sabah saatlerinde Doğu Kudüs'teki evine düzenledikleri baskında Hedmi'yi gözaltına aldıklarını belirtti. Euronews.com'da Görüntüle