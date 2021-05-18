Filistin'in Erbil Başkonsolosu, Türkiye'nin Kudüs meselesinde öncü tutum sergilediğini söyledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Filistin'in Erbil Başkonsolosu, Türkiye'nin Kudüs meselesinde öncü tutum sergilediğini söyledi

Filistin'in Erbil Başkonsolosu, Türkiye'nin Kudüs meselesinde öncü tutum sergilediğini söyledi
Anadolu Ajansı / Sarmand Hameed - Haberler | Güncel

Filistin'in Erbil Başkonsolosu Nazmi Hazuri, "Türkiye, Kudüs meselesinde Arap ve Arap olmayan ülkeler arasında her zaman öncü bir tutum sergilemiştir.

Filistin'in Erbil Başkonsolosu Nazmi Hazuri, "Türkiye, Kudüs meselesinde Arap ve Arap olmayan ülkeler arasında her zaman öncü bir tutum sergilemiştir." dedi.

Başkonsolos Hazuri, Türkiye ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) Filistin'e verilen desteğe ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Hazuri, eski IKBY Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani'nin IKBY Meclisi Birinci Başkan Yardımcısı Hemin Havrami aracılığıyla Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'a dayanışma ve kardeşlik mesajı gönderdiğini dile getirdi.

Filistinli diplomat, "Mesajın yer aldığı mektubun içeriği de Filistin halkının çektiği acıları hissettiklerini ve kalben Filistin halkının yanında olduklarını ifade ediyordu." diye konuştu.

Geçmişte Irak'ın Kudüs'ü savunmak için Filistin'e asker gönderdiği zaman, (Mesut Barzani'nin babası) Mustafa Barzani'nin Irak ile savaşı durdurma kararını asla unutmadıklarını aktaran Hazuri, bu durumu, tarihte Kürtlerin Kudüs'ün korunması önünde engel teşkil etmedikleri şeklinde yorumladı.

Hazuri, IKBY'deki önemli şahsiyetler ve siyasi parti temsilcilerinin kendisini ziyaret ettiklerini ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılar hususunda Filistin halkının yanında ve dayanışma içinde olduklarını söylediklerini aktardı.

"Türkiye'nin Filistin davasına yönelik tutumu değişmezdir"

Türkiye'nin Filistin'e desteğine ilişkin de değerlendirmede bulunan Hazuri, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüzyılın Anlaşması adıyla sunduğu sözde Orta Doğu barış planına Ankara'nın tepkisini hatırlattı.

Hazuri, "Türkiye, Kudüs meselesinde Arap ve Arap olmayan ülkeler arasında her zaman öncü bir tutum sergilemiştir. Özellikle Yüzyılın Anlaşması'nın duyurulmasından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açık bir şekilde bu anlaşmaya karşı olduklarını belirtti. Erdoğan'ın çağrısı üzerine İslam İşbirliği Teşkilatı, Mahmud Abbas ve Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın katılımıyla toplanıp anlaşmayı reddettiklerini bildirmişti." dedi.

Filistin'in Erbil Başkonsolosu Nazmi Hazuri sözlerini şöyle sürdürdü:

"(Tarihsel olarak) Türkiye'nin Filistin davasına yönelik tutumu değişmezdir. Bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı (Mevlüt Çavuşoğlu) ve hükümet de sürekli olarak dillendiriyor. Bu, Sultan Abdülhamid'in tarihsel tutumundan başlıyor. Kudüs için o dönem tüm çabalar sarf edildi ancak asla Kudüs'ten vazgeçilmedi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarmand Hameed

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (5)
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (5)
Erdoğan: 'Kudüs'ün özgürlüğüne kavuşturulması, Filistin halkının saldırılardan korunması için atılacak uluslararası adımlar hususunda her türlü...
Erdoğan: "Kudüs'ün özgürlüğüne kavuşturulması, Filistin halkının saldırılardan korunması için atılacak uluslararası adımlar hususunda her türlü...
Türkiye, İsrail'in saldırıları karşısında BMGK'nin sessiz kalmasının 'kabul edilemez' olduğunu belirtti
Türkiye, İsrail'in saldırıları karşısında BMGK'nin sessiz kalmasının "kabul edilemez" olduğunu belirtti

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Deniz Demir Sedat Peker Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cemal Hünal Burak Sergen Şeyma Subaşı Engin Akyürek
Spor Burak Yılmaz Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Filistin'in Erbil Başkonsolosu, Türkiye'nin Kudüs meselesinde öncü tutum sergilediğini söyledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 16:25:16. #1.16#

title