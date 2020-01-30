Filistin'in Erbil Başkonsolosu Hazuri: "Trump New York'u İsrail'e versin"
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Filistin'in Erbil Başkonsolosu Hazuri: "Trump New York'u İsrail'e versin"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Filistin'in Irak'taki Erbil Başkonsolosu Nazmi Hazuri ile röpor Filistin'in Irak'taki Erbil Başkonsolosu Nazmi Hazuri, ABD Başkanı Donald Trump'ın bir ülkenin başkentini başka bir ülkeye verme yetkisi olmadığını, istiyorsa New York'u İsrail'e verebileceğini söyledi.

30.01.2020 16:12 | Son Güncelleme: 30.01.2020 16:13
Filistin'in Erbil Başkonsolosu Hazuri:

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

'in Irak'taki Başkonsolosu Nazmi Hazuri ile röpor Filistin'in Irak'taki Erbil Başkonsolosu Nazmi Hazuri, ABD Başkanı Donald Trump'ın bir ülkenin başkentini başka bir ülkeye verme yetkisi olmadığını, istiyorsa 'u 'e verebileceğini söyledi.

Hazuri, ABD yönetimi tarafından Filistin-İsrail meselesine "çözüm bulmak" iddiasıyla hazırlanan sözde barış planını AA muhabirine değerlendirdi.

Trump'ın Filistin meselesinde attığı tüm adımların uluslararası hukukun ihlali kapsamına girdiğini belirten Hazuri, "Çünkü Trump'ın bir ülkenin başkentini başka bir ülkeye verme yetkisi yok. Hadi bakalım New York'u İsrail'e versin." diyerek tepkisini gösterdi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Filistin'in Erbil Başkonsolosu Hazuri: "Trump New York'u İsrail'e versin"
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