Filistin'in Enerji Nakil Hattı Mina Galvaniz'den

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren ve 13 ülkeye ihracat yapan Mina Galvaniz, bu yıl Filistin'e gerçekleştirdiği ihracatla Filistin'in enerji nakil hattı ve poligon aydınlatma direği ihtiyacını karşılar duruma geldi.

Diyarbakır OSB'de faaliyet gösteren ve enerji nakil hatlarından GSM operatör direklerine, çelik konstrüksiyon ürünlerinden oto bariyerlerine kadar birçok önemli alanda üretim gerçekleştiren Mina Galvaniz, Azerbaycan, Yunanistan, Bulgaristan, Filistin, Irak, Makedonya, Ürdün, Umman ve Tacikistan gibi 13 ülkeye ihracat yapıyor. 2018 yılı başında ihracat hedefi 5 milyon dolar olan Mina Galvaniz, yılın ilk 7 ayında aldığı siparişlerle hedefini revize ederek 8 milyon dolara çıkardı. Mina Galvaniz, yaptığı ihracatla Filistin'in enerji nakil hattı ve poligon aydınlatma direği ihtiyacını karşılayan en büyük tedarikçi konumuna geldi.

"İhracat hedefi 8 milyon dolar"

Planlama ve Tedarik Zinciri Müdürü İbrahim Işıker, Filistin'e son olarak 26 konteynerlik bir ihracat gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Mina Galvaniz olarak otoyol bariyerleri, enerji nakil hatları, GSM kuleleri, poligon aydınlatma direkleri üretimimiz var. Bu yıl Filistin'e ihracatımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Yılbaşında sadece Filistin için koyduğumuz hedef 1 milyon dolar civarındaydı ama 7'nci ay itibariyle 1 milyon doları aşmış durumdayız. Yıl sonu itibariyle bu rakamı 2 milyon dolar civarına çekeceğiz. 2018 yılında Filistin'e yapmış olduğumuz ihracatla enerji nakil hattı ve poligon aydınlatma direği ihtiyacını biz karşılıyoruz diyebiliriz. En büyük tedarikçi konumundayız. Şuanda 13 ülkeye ihracatımız devam ediyor. Bunların arasında Azerbaycan, Irak, Yunanistan, Bulgaristan gibi ülkeler de var. 2018 yılında ihracat konusunda koymuş olduğumuz hedef 5 milyon dolar civarındaydı. Almış olduğumuz siparişlerle bu yılı 8 milyon dolar civarında kapatmayı düşünüyoruz" dedi. - DİYARBAKIR