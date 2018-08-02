Filistin'in El Halil Kentinde Otomobil İçinde İki Ceset Bulundu

Filistin'in El Halil kentinde Otomobil içinde iki ceset bulundu

EL HALİL - Filistin'in El Halil kentinin wadi Elhirba bölgesine ihbar üzerine giden polis ekipleri, bir otomobil içerisinde bir erkek ve bir kadın cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, araçta yaptığı incelemede, Muhammed Şahin ile kimliği hala bilinmeyen kadının cansız bedenini buldu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, iki kişinin cesedini otopsi yapılmak üzere El Halil kentinin Merkezindeki Ahly Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Öte yandan, Filistin Polisi Sözcüsü Luey Erzikat tarafından yapılan açıklamada, olay ile ilgili şimdiye kadar hiçbir bilgi olmadığını söyledi. Erzikat, "Olayla ilgili soruşturma başlattık" dedi.