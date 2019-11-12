Filistin'in efsane lideri Arafat Senegal'de anıldı

12.11.2019 00:54 | Son Güncelleme: 12.11.2019 00:54

Filistin'in efsane lideri Yasir Arafat, ölümünün 15'inci yılında Senegal'de anıldı.

Filistin Dakar Büyükelçiliğince Rönesans Anıtı Sergi Salonu'nda düzenlenen anma törenine Senegal Kültür Bakanı Abdoulaye Diop, eski Başbakan Abduol Mbaye ile yabancı ülkelerin temsilcileri katıldı.

Bakan Diop yaptığı konuşmada, Yasir Arafat'ın yürüttüğü mücadele ve gösterdiği çaba sayesinde Senegal-Filistin ilişkilerinin uzun yıllara dayandığını söyledi.

"Arafat'ın mücadelesi bir kahramanın nasıl ebedi olacağını gençlere gösteriyor"

"Senegal ve Filistin halkları arasındaki dostluk inanç ve barış üzerine kurulu uzun yıllara dayanan bir dostluktur." diyen Diop, salonda sergilenen Arafat'ın hayatının çeşitli dönemlerine ait fotoğrafların onun mücadelesini ne şartlar altında geçirdiğinin en güzel özeti olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Diop, "Yasir Arafat'ın hayatı ve mücadelesi bir kahramanın nasıl ebedi olacağını gençlere en iyi gösteren örneklerden biridir." ifadesini kullandı.

Filistin'in Dakar Büyükelçisi Safwat Ibraghit de Arafat'ın hayatının Filistin mücadelesinde uzun bir bölümü kapsadığını ifade etti.

"Arafat bir halk adamıydı"

"Arafat sadece bir devlet adamı değil aynı zamanda bir halk adamıydı, tüm Filistinlilerin lideriydi." diyen Ibraghit, Yasir Arafat'ın mücadelesinin dünyada bir özgürlük sembolüne dönüştüğünü kaydetti.

Konuşmanın ardından konuklar Yasir Arafat'ın hayatını ve mücadelesini anlatan resim sergisini gezdi.

Törende Senegal Yazarlar Derneği tarafından "Afrika Yasir Arafat Barış ve Özgürlük Ödülü"ne layık görülen Gineli tarihçi ve yazar Djibril Tamsir Niane'ye ödülü takdim edildi.

Ödül, Yasir Arafat Vakfı ve Filistin Büyükelçiliği katkılarıyla, Senegal Yazarlar Vakfı tarafından edebiyat alanında önemli çalışmalara imza atmış Afrikalı yazarlara veriliyor.

İlk kez 2017'de, Arafat'ın 13. ölüm yılında verilmeye başlanan ödüle, Mısırlı yazar Muhamed Salmawy layık görülmüştü.

Filistin direnişinin en önemli sembollerinden kabul edilen Filistin'in ilk Devlet Başkanı Arafat, 11 Kasım 2004'te Fransa'da hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA