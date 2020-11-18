Filistin'in BM Temsilcisi Mansur, İsrail'in yıkımlarını BM'li yetkililere şikayet etti

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, "İsrail'in Filistinlilere ait yapıları sistematik yıkıma tabi tutmasını" BM yetkililerine ve Güvenlik Konseyi (BMGK) Başkanlığına şikayet etti.

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, "İsrail'in Filistinlilere ait yapıları sistematik yıkıma tabi tutmasını" BM yetkililerine ve Güvenlik Konseyi (BMGK) Başkanlığına şikayet etti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Mansur, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BMGK'nin kasım ayı dönem başkanı Saint Vincent ve Grenadinler ile BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'a İsrail'in yıkımlarıyla ilgili mektup gönderdi.

Mektuplarda "Filistinlilerin evleri, İsrail'in sistematik ve cezalandırıcı yıkımına maruz kalıyor." ifadesini kullanan Mansur, İsrail'in yasa dışı yerleşim birimi inşa etmeye devam ettiğini, bu durumun yüzlerce Filistinlinin evsiz kalmasına sebep olduğunu aktardı.

İsrail'in 5 binin üzerinde yeni yasa dışı konut inşa etme planının Beytüllahim ile Kudüs arasındaki bağlantıyı koparacağına işaret eden Mansur, uluslararası camiayı, modern tarihin en uzun askeri işgaline son verme konusunda üzerine düşen ahlaki, insani ve hukuki sorumluluğu yerine getirmeye çağırdı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait çok sayıda ev ve tarım arazilerinde kullanılan barakalara dönük yıkımlarına son dönemde hız verdi.

BM verilerine göre, İsrail, 2020 başından bu yana Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria'da 689 binayı yıkarak 869 Filistinliyi evsiz bıraktı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 20 Şubat'ta işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan iki yasa dışı Yahudi yerleşim birimine 5 bin 200 yeni konut inşa edeceklerini açıklamıştı.

İsrail Başbakanı, söz konusu konutların 2 bin 200'ünün Har Homa'ya, 3 bininin de yine Doğu Kudüs'teki Givat Hamatos yasa dışı Yahudi yerleşim birimine inşa edileceğini söylemişti.

İsrail yönetimi 15 Kasım'da, Doğu Kudüs'teki Givat Hamatos yasa dışı Yahudi yerleşim birimine 1257 yeni konut inşası projesi için ihale sürecini başlatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu