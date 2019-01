Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Teşekkür

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Memur Sen tarafından düzenlenen konferansa katılan Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faet Mustafa, Filistin davasına desteğinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Memur Sen Kdz. Ereğli Temsilciliği tarafından 'Filistin özgür olmadıkça tüm şehirler tutsaktır' konulu konferans Kdz. Ereğli Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Konferansa konuşmacı olarak Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faet Mustafa, Bülent Ecevit Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seyfullah Kara ile Bem Bir Sen Genel Başkanı Levent Uslu katıldı.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, dünyanın her noktasında masum, mazlum ve Müslümanlara sahip çıkan tek ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. Uçar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kudüs ve Gazze'de yaşanan tüm gelişmeleri yakından takip ederek her diplomatik toplantılarda Filistin davasını gündeme getirdiğini ifade etti.

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faet Mustafa ise İsrail'in Filistin halkına uyguladığı zulümleri anlattı. Filistin halkının her zaman yanında olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına teşekkür eden Büyükelçi Mustafa, Filistin halkının haklı davasından asla vaz geçmeyeceğini vurguladı. Büyükelçi Mustafa, "Halkımıza yönelik sıcak duygularınızı ifade etmek için geldiğiniz için teşekkür ederiz. Sabreden ve uzun gecesini bitirerek güneşin doğmasını bekleyen halkımızın mesajını size iletmek için karşınızda olmaktan onur duyuyorum. Türkiye Cumhuriyeti hükumeti ve halk olarak halkımıza yönelik duruşundan dolayı sonsuz teşekkürlerimizi ve memnuniyetimizi bildirmek istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği destek, gösterdiği çaba, sergilediği tavır ve ileriye sürdüğü fikir ve gelişimler biz Filistinlilerin gurur kaynağıdır. Buda Filistin ve Türkiye arasında, iki hükümet arasında ve iki kardeş halk arasında olan derin tarihsel ilişkilerin yansımadır. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz teşekkürler" dedi.

Bem Bir Sen Genel Başkanı Levent Uslu ise, Osmanlı Devleti'nin yıkılmasından sonra dünyanın her tarafında mazlum Müslümanların zulme uğradığını söyledi. Uslu, "İşte Arakan'da yaşananları az çok görüyorsunuz. veya Türkiye'de bir büyükelçilikte yaşanan olayı hala bilemiyoruz. İçeriye bir insan giriyor, Cemal Kaşıkçı ve hala çıkmıyor. Kimyasal maddelerle yok edildiği söyleniyor. Vahşet hala devam ediyor. Tarihte olduğu gibi, bugünde devam ediyor. Suriye'de, Arakan'da, Doğu Türkistan'da, Morgo'da, Yemen'de, Mısır'da mazlum coğrafyanın hepsinde devam ediyor. Tarihi Osmanlı Devleti'nden sonra her şey, her iş ve her mazlum zulüm altında inlemekte" dedi.

Konferansın ardından protokol üyeleri konuşmacılara çeşitli hediyeler takdim etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA