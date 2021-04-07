Filistin'in, ABD'nin yardımları yeniden başlatma kararından memnuniyet duyduğu bildirildi
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Filistin'in, ABD'nin yardımları yeniden başlatma kararından memnuniyet duyduğu bildirildi

Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay - Haberler | Güncel
Filistin'in, ABD'nin yardımları yeniden başlatma kararından memnuniyet duyduğu bildirildi

Filistin'in, ABD'nin eski Başkan Donald Trump döneminde askıya alınan Filistin yardımlarının yeniden başlatılması kararından memnuniyet duyduğu belirtildi.

ABD, Trump döneminde kesilen Filistin yardımlarını yeniden başlatıyor
ABD, Trump döneminde kesilen Filistin yardımlarını yeniden başlatıyor

Filistin'in, ABD'nin eski Başkan Donald Trump döneminde askıya alınan Filistin yardımlarının yeniden başlatılması kararından memnuniyet duyduğu belirtildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Üyesi Ahmed el-Mecdelani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin, Filistin halkına yönelik ekonomik kalkınma ve insani yardımlarını yeniden başlatmayı planladığına işaret ederek, kararı "olumlu bir adım" olarak nitelendirdi.

Mecdelani, bu adımın Filistin yönetimine devamlı baskı ve şantaj yapan Trump yönetiminin aksine ABD ile Filistin arasında yeniden ilişkilerin kurulmasının önünü açabileceğini belirtti.

Ülkesinin söz konusu karardan memnuniyet duyduğuna dikkati çeken Mecdelani, eski ABD yönetiminin, Kudüs ve Filistin meselesiyle ilgili çıkardığı bir dizi karar başta olmak üzere iki ülke arasındaki meseleler çözüldükten sonra siyasi ilişkilerin seviyesinin yükselmesinin mümkün olduğunu dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bugün, eski Başkan Donald Trump döneminde askıya alınan Filistin yardımlarını yeniden başlatmayı planladıklarını duyurmuştu.

Blinken, başlatılacak yardım paketine, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'nın kalkınması için 75 milyon dolar, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) programları için 10 milyon dolar ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) programları için 150 milyon dolarlık desteklerin dahil olduğunu kaydetmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, geçen ay da işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere 15 milyon dolar insani yardım yapıldığını açıklamıştı.

Eski ABD Başkanı Trump'ın, göreve gelmesinden kısa süre sonra Washington'un UNRWA'ya yaptığı finansal desteği kesmesi, uluslararası yardım kuruluşunu büyük sıkıntıya sokmuştu.

UNRWA; Batı Şeria, Gazze, Kudüs, Ürdün, Lübnan ve Suriye'de 5 milyondan fazla mülteciye yardım sağlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay

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