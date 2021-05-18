Filistin için tek yürek oldular
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Filistin için tek yürek oldular

Filistin için tek yürek oldular
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları protesto etti.

i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları protesto etti.

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek için Düzce'deki STK'lar ve siyasi partiler harekete geçti. 130 STK ve siyasi parti akşam saatlerinde Türkiye genelinde düzenlenen araç konvoyuna katıldı. Yüzlerce Düzcelinin katıldığı konvoy sağanak yağışa rağmen yapılırken, vatandaşlar araçlarına Filistin ve Türkiye bayraklarını taktı, İsrail protesto edildi.

STK temsilcisi Osman Altundal, "Terör örgütü İsrail, 1948 yılından itibaren sistemli olarak devam ettirdiği saldırı ve katliamlarında; Filistinli kardeşlerimizi şehit etmeye, evlerinden ve topraklarından çıkarmaya, masum insanları tutuklamaya, tecavüz, küstahlık ve şımarıklığına Dünya kamuoyunun gözü önünde devam etmektedir. Terör örgütü İsrail'in mübarek Ramazan ayında başlattığı ve Ramazan Bayramı'nda devam ettirdiği saldırılarda 200'e yakın Filistinli kardeşimiz şehit oldu. Binlerce Filistinli kardeşimiz yaralandı. Şehit olanların 60'ı çocuk yaşta Filistinli kardeşlerimiz. Kundaktaki bebeklerden, sokakta oynama çağına gelmiş çocuklara, delikanlı genç kardeşlerimizden, hamile annelere, genç yaşlı demeden Filistinli kardeşlerimiz şehit düşmüştür.

İşbirlikçi Amerika ve Avrupa başta olmak üzere Siyonizm'in kölesi olmuş ülkeler ise gerçeği görmeme hususunda bizleri şaşırtmamaktadırlar. Bu devletler kurulduğu günden bu yana batılın yanında yer olmaya devam etmişler, katliamlara ortak olmuşlar ve yaşananlara sessiz kalmışlardır.

Birleşmiş Milletler, NATO, ABD ve Avrupa Birliği, Terörist İsrail'in her sapkınlığına el altından ya da açıktan destek olmaktadır. Bu kuruluşların İslam alemine ve insanlığa zerre kadar faydası yoktur. Kuruluş amaçları Terörist İsrail'i yaşatmak ve İsrail'in terör örgütü olarak dünyaya hükmetmesine zemin hazırlamaktadır. Bu işbirlikçi Siyonist örgütlere karşı bir an önce İslam Birliği'nin kurulması gerekmektedir. Bunun yanında ülkemizde yer alan ABD'nin ve Siyonist yapıların İncirlik ve Kürecik başta olmak üzere üstlerinin bir an önce kapatılması gerekmektedir" diye konuştu. - DÜZCE

Filistin için tek yürek oldular
Filistin için tek yürek oldular
Filistin için tek yürek oldular
Filistin için tek yürek oldular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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