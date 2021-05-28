Filistin için 'pedal' çevirdiler
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Filistin için 'pedal' çevirdiler

Filistin için 'pedal' çevirdiler
Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Uysal - Haberler | Güncel

SAMSUN'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün koordinesinde 100'ün üzerinde bisikletli, İsrail'in Filistin'e olan saldırılarını protesto etmek için pedal çevirdi.

SAMSUN'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün koordinesinde 100'ün üzerinde bisikletli, İsrail'in Filistin'e olan saldırılarını protesto etmek için pedal çevirdi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), Ekolojik Yaşam Bisiklet Topluluğu (EKOBİD) ile çok sayıda bisikletli, Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinden start alarak, Kurupelit Yat Limanı'na kadar pedal çevirdi. Filistin ve Türk bayrağı taşıyan grup adına açıklama yapan Ali Sarıalioğlu, "İsrail'in son dönemler artırarak geliştirdiği zalim saldırılar ve hukuk tanımazlık, yalnızca Müslümanların ilk kıblesi, yeryüzündeki en kutsal mekanlardan biri olan Mescid-i Aksa ile sınırlı kalmayıp pek çok olayda daha kendini gösterdi. İsrail'in işgali sonucunda ortaya çıkan Filistin'in parçalanmışlığı ve devletleşme yolundaki engeller, İsrail tarafından uluslararası siyasal zeminde meşru bir gerçekmiş gibi gösterildi. Müslümanlar olarak İsrail'in zalim politikalarını hiçbir zaman benimsemeyeceğimizi ifade ediyoruz. Kudüs özgür oluncaya kadar ve yeryüzündeki zulüm son buluncaya kadar mücadelemizi tüm gücümüzle sürdüreceğiz" dedi.


Filistin için 'pedal' çevirdiler
Filistin için 'pedal' çevirdiler
Filistin için 'pedal' çevirdiler
Filistin için 'pedal' çevirdiler
Filistin için 'pedal' çevirdiler
Filistin için 'pedal' çevirdiler
Filistin için 'pedal' çevirdiler
Filistin için 'pedal' çevirdiler
Filistin için 'pedal' çevirdiler
Filistin için 'pedal' çevirdiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Uysal

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