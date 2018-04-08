Filistin İçin İsveç'ten Yola Çıkan Ladraa, İstanbul'da

İsrail'in, Filistin'e yönelik zulmüne tepki göstermek amacıyla İsveç'ten Filistin'e yürüyerek giden İsveçli aktivist Benjamin Ladraa, son durağı İstanbul'u gezdi.

İsveç'in Göteborg kentinden 15 Ağustos 2017'de yola çıkan Ladraa, Almanya, Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Yunanistan'dan sonra Türkiye'ye geldi. Ladraa, yol boyunca geçtiği ülkelerde Filistin davasını anlatırken, bazı ülkelerde düzenlenen programlara katıldı, sosyal medya hesapları üzerinden yolculuğu ile ilgili bilgileri de takipçileriyle paylaştı.

Ladraa, son durağı İstanbul'da Kuzguncuk sahilinde kısa bir gezinti yaptı.

AA muhabirine konuşan Ladraa, İsrail'in Filistinlilere zulmünün son günlerde artırdığına dikkati çekerek, "Şimdiye kadar yaklaşık 9 ayda İsveç'ten İstanbul'a kadar yürüdüm. Buradan Ankara'ya doğru yola çıkacağım." şeklinde konuştu.

Ankara'dan sonra da İskenderun'a geçeceğini aktaran Ladraa, şunları söyledi:

"Oradan da bir gemiye binip Mısır'a geçeceğim çünkü Suriye'de savaş devam ediyor, bu nedenle Mısır'a kadar gemiyle gitmek istiyorum. Uzun süredir yoldayım ve pek çok insanla tanıştım. Özellikle İstanbul'da çok iyi karşılandım, buradaki insanlar Filistin meselesine hakim oldukları için İsrail'in neler yaptığını çok iyi biliyor. İnsanlar İstanbul'da çok hoş ve nazikler ve burada gerçekten çok büyük destek gördüm. Ayrıca Gazze'de neler olduğunu çok iyi bildikleri için Türkiye'deki insanlar bana çok büyük destek veriyorlar."

Filistinlilerin yaşadığı zorlukları anlatan Ladraa, Filistinlilere her zamankinden daha fazla destek verilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Ankara'ya gittiğim zaman siyasilerle ve insan hakları savunucularıyla görüşüp daha fazla destek talep edeceğim. Ben bireysel olarak İsrail'e olan tepkimi bu şekilde yürüyerek dile getiriyorum çünkü elimden sadece bu geliyor. Daha fazla destek için siyasilerle görüşmek istiyorum, Filistinlilerin bizim yardımlarımıza ve desteğimize ihtiyaçları var. İsrail'e olan tepkimizi sokaklara çıkarak, Filistin bayraklarıyla dünyaya göstermemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Benjamin Ladraa, dünyanın dikkatini bir kez daha Filistin sorununa çekmek için çıktığı bireysel yolculukta mola verdiği her yerde bu konuda bilgilendirme yaptığını sözlerine ekledi.